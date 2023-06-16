Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Приморье создадут международную ТОР до конца года

Короткая ссылка
До конца года в Приморье создадут международную территорию опережающего развития (МТОР).
В Приморье создадут международную ТОР до конца года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

«До конца года будет создана международная территория опережающего развития. Ее главная особенность — действие не только российского, но и зарубежного законодательства, в частности будут признаваться строительные и промышленные стандарты страны — поставщика технологий. Резидентами могут быть компании, выпускающие только высокотехнологичную продукцию», — сказал губернатор края Олег Кожемяко на церемонии открытия Первого российско-китайского форума инвестиционного сотрудничества в Харбине.

Губернатор отметил, что Китай является главным торговым и инвестиционным партнером региона.

Он также предложил китайским компаниям воспользоваться льготными условиями ведения бизнеса в Приморском крае.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в интервью корреспонденту RT Константину Придыбайло на полях ПМЭФ-2023, что Россия технологически может сделать интернет по образцу Китая, но вряд ли станет это делать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить