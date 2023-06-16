В Приморье создадут международную ТОР до конца года

До конца года в Приморье создадут международную территорию опережающего развития (МТОР).

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

«До конца года будет создана международная территория опережающего развития. Ее главная особенность — действие не только российского, но и зарубежного законодательства, в частности будут признаваться строительные и промышленные стандарты страны — поставщика технологий. Резидентами могут быть компании, выпускающие только высокотехнологичную продукцию», — сказал губернатор края Олег Кожемяко на церемонии открытия Первого российско-китайского форума инвестиционного сотрудничества в Харбине.

Губернатор отметил, что Китай является главным торговым и инвестиционным партнером региона.

Он также предложил китайским компаниям воспользоваться льготными условиями ведения бизнеса в Приморском крае.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в интервью корреспонденту RT Константину Придыбайло на полях ПМЭФ-2023, что Россия технологически может сделать интернет по образцу Китая, но вряд ли станет это делать.