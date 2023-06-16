Иностранное судно горит у берегов Приморья

Сухогруз под иностранным флагом, следовавший из Китайской Народной Республики в порт Восточный, горит в акватории Находки в Приморском крае.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В результате пожара пострадало два человека, которые в настоящее время эвакуированы и доставляются на берег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на борту находятся 24 члена экипажа.

Ранее два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, из-за чего была повреждена ёмкость почти с 140 т бензина на одном из судов.

Несколько дней назад у берегов Египта в Красном море произошёл пожар на яхте.