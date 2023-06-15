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Забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину спустили на автолестнице

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Оперативные службы сняли мужчину с верхушки Крымского моста в Москве с помощью автолестницы.
Забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину спустили на автолестнице
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, после спуска мужчину увели в автомобиль полиции.

Ранее стало известно, что мужчина забрался на верхушку Крымского моста в Москве, полиция оцепила близлежащую территорию.

На месте дежурили спасатели и скорая помощь.

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