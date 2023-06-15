Глава АвтоВАЗа: новое семейство автомобилей Lada после Granta получит название Iskra
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Это решение утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей», — сказал Соколов.
По его словам, запуск производства нового семейства автомобилей начнётся в конце 2024 года.
При этом продажи, как ожидается, стартуют в 2025 году.
Дизайн Lada Iskra будет перекликаться с Lada Vesta.
Ранее АвтоВАЗ представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новую модель — кроссовер Lada X-Cross 5.