Глава АвтоВАЗа: новое семейство автомобилей Lada после Granta получит название Iskra

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил журналистам на ПМЭФ-2023, что новое семейство автомобилей Lada после Granta получит название Iskra.

Об этом пишет ТАСС.

«Это решение утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей», — сказал Соколов.

По его словам, запуск производства нового семейства автомобилей начнётся в конце 2024 года.

При этом продажи, как ожидается, стартуют в 2025 году.

Дизайн Lada Iskra будет перекликаться с Lada Vesta.

Ранее АвтоВАЗ представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новую модель — кроссовер Lada X-Cross 5.