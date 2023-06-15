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Глава АвтоВАЗа: новое семейство автомобилей Lada после Granta получит название Iskra

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Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил журналистам на ПМЭФ-2023, что новое семейство автомобилей Lada после Granta получит название Iskra.
Глава АвтоВАЗа: новое семейство автомобилей Lada после Granta получит название Iskra
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Это решение утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей», — сказал Соколов.

По его словам, запуск производства нового семейства автомобилей начнётся в конце 2024 года.

При этом продажи, как ожидается, стартуют в 2025 году. 

Дизайн Lada Iskra будет перекликаться с Lada Vesta.

Ранее АвтоВАЗ представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новую модель — кроссовер Lada X-Cross 5.

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