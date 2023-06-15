Силуанов заявил, что необходимо снижать долю государства в экономике

Глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью «Известиям» в рамках ПМЭФ заявил, что долю государства в российской экономике необходимо снижать.

РИА Новости

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«Нужно снижать долю государства в экономике, это ключевое», — цитирует его ТАСС. Силуанов также сообщил, что России удалось справиться с беспрецедентным давлением со стороны западных стран.