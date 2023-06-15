Собянин сообщил, что в Москве не будут запрещать движение на электросамокатах
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Об этом он заявил телеканалу НТВ в рамках ПМЭФ-2023.
Собянина спросили, будут ли в Москве как-то законодательно регулировать или ограничивать движение на электросамокатах.
«Будем бороться, но не запрещать», — сказал мэр Москвы.
Ранее, как сообщала газета «Известия», депутат Госдумы Александр Якубовский направил в МВД и Минтранс России предложение запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам и ограничить скорость транспортных средств до 15 км/ч.