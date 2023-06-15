Детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы Омска в 2023 году

В Министерстве образования Омской области сообщили, что в высших учебных заведениях Омска в 2023 году для абитуриентов из семей участников СВО предусмотрены льготные места.

Отдельная квота составит не менее 10% от общего количества бюджетных мест, прокомментировали в ведомстве для gorod55.ru.

Без вступительных экзаменов на льготные места в вузах могут рассчитывать Герои России, лица, награждённые тремя орденами Мужества, дети участников СВО, если их родитель погиб или получил увечье при прохождении службы, либо был удостоен звания Героя России или является кавалером трёх орденов Мужества.

В колледжах и техникумах детям участников СВО также предоставят преимущество при поступлении с учётом результатов экзаменов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 262 млн рублей направят на создание реабилитационных центров для участников СВО.