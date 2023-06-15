Тюменская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках ПМЭФ-2023 подписал с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким соглашение о сотрудничестве двух регионов.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Моор отметил, что планируется совместная работа по ряду направлений, в их числе проекты в сфере экономики, молодёжной политики и охраны окружающей среды.

Взаимодействие с новыми регионами России для Тюменской области — приоритетная задача, подчеркнул губернатор.

«Мы помогаем восстанавливать социальную инфраструктуру в Краснодоне Луганской Народной Республики. Предприниматели из Донецкой Народной Республики были на форуме Уральского федерального округа «Окно возможностей», который прошёл у нас в мае», — констатировал он.

Ранее ФАН передавало, что на ПМЭФ власти Рязанской области подписали соглашение о взаимодействии с фондом поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».