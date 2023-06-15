Тюменская и Запорожская области подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Моор отметил, что планируется совместная работа по ряду направлений, в их числе проекты в сфере экономики, молодёжной политики и охраны окружающей среды.
Взаимодействие с новыми регионами России для Тюменской области — приоритетная задача, подчеркнул губернатор.
«Мы помогаем восстанавливать социальную инфраструктуру в Краснодоне Луганской Народной Республики. Предприниматели из Донецкой Народной Республики были на форуме Уральского федерального округа «Окно возможностей», который прошёл у нас в мае», — констатировал он.
Ранее ФАН передавало, что на ПМЭФ власти Рязанской области подписали соглашение о взаимодействии с фондом поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».