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Собянин подписал соглашения о сотрудничестве с четырьмя российскими регионами

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Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашения о сотрудничестве с четырьмя российскими регионами.
Собянин подписал соглашения о сотрудничестве с четырьмя российскими регионами

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, отмечается, что врио губернатора Омской области Виталием Хоценко утверждена программа сотрудничества на 2023—2038 годы.

На пять лет рассчитаны и соглашения с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым и главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым.

Ранее ФАН сообщало, что на Петербургском международном экономическом форуме власти Рязанской области подписали соглашение о взаимодействии с фондом поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».

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