В Сочи открыли почти все пляжи после дождей

Практически все 170 пляжей открыли в Сочи после прошедших в городе ливней, сообщила пресс-служба городской администрации.

«В Сочи продолжается курортный сезон. Сегодня практически все 170 пляжей побережья открылись для сочинцев и гостей нашего города», — говорится в заявлении властей.

Отмечается, что Роспотребнадзор проверил состояние воды и подтвердил безопасность купания в море.

Ранее стало известно, что река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате проливных дождей.

После этого мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что решено закрыть все городские пляжи на фоне проливных дождей.