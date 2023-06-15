Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Сочи открыли почти все пляжи после дождей

Короткая ссылка
Практически все 170 пляжей открыли в Сочи после прошедших в городе ливней, сообщила пресс-служба городской администрации.
В Сочи открыли почти все пляжи после дождей
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В Сочи продолжается курортный сезон. Сегодня практически все 170 пляжей побережья открылись для сочинцев и гостей нашего города», — говорится в заявлении властей.

Отмечается, что Роспотребнадзор проверил состояние воды и подтвердил безопасность купания в море.

Ранее стало известно, что река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате проливных дождей.

После этого мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что решено закрыть все городские пляжи на фоне проливных дождей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить