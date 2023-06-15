В Сочи открыли почти все пляжи после дождей
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«В Сочи продолжается курортный сезон. Сегодня практически все 170 пляжей побережья открылись для сочинцев и гостей нашего города», — говорится в заявлении властей.
Отмечается, что Роспотребнадзор проверил состояние воды и подтвердил безопасность купания в море.
Ранее стало известно, что река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате проливных дождей.
После этого мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что решено закрыть все городские пляжи на фоне проливных дождей.