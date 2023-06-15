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Захарова заявила о нервной реакции Киева на идею сделать расследование ЧП на Каховской ГЭС международным

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нервной реакции Киева на идею сделать расследование ЧП на Каховской ГЭС международным.
Захарова заявила о нервной реакции Киева на идею сделать расследование ЧП на Каховской ГЭС международным
  • © AP Photo

«Мы предложили, и не только Россия, но и другие страны предложили сделать это расследование международным, предать ему международный статус, сделать его открытым, на что мы тут же получили нервную реакцию киевского режима, (представители. — RT) которого сказали, что этого не хотят и не будут», — отметила она.

Захарова добавила, что при этом Киев сразу же обратился к МУС.

«Той самой структуре, которую уже нельзя назвать законной, легальной, которая уже себя, к сожалению, дискредитировала во многом», — заявила она.

По её словам, в ситуации с Каховской ГЭС Киев заблокировал все возможности для создания международной группы для нормального расследования.

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