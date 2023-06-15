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Путин дал старт началу движения автомобилей на обходах Аксая и Краснодара

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Российский президент Владимир Путин дал старт началу движения автомобилей на обходах Аксая (Ростовская область) и Краснодара. Глава государства принял участие в церемонии запуска движения по видеосвязи.
Путин дал старт началу движения автомобилей на обходах Аксая и Краснодара
  • kremlin.ru

В ходе церемонии вице-премьер России Марат Хуснуллин попросил у президента разрешения на запуск обходов.

«Разрешаю», — отметил Путин.

По всем открываемым участкам дорог прошёл торжественный проезд колонн строительной техники.

Как уточняет ТАСС, эти дороги дадут возможность значительно разгрузить подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару от транзитного потока. Также ожидается ускорение автомобильного потока по трассе М-4. К тому же начало движения по обходам поспособствует улучшению экологической ситуации в городах.

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