Москва заключила соглашение с Тверской областью о развитии промышленного туризма

В рамках ПМЭФ достигнута договорённость между правительством Москвы и Министерством туризма Тверской области о создании межрегиональных промышленных туристических маршрутов.

Сотрудничество будет проходить в рамках проекта «Открытая промышленность», передаёт телеканал «360».

Соглашение подписали руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и министр туризма Тверской области Наталья Лукьянова.

«Соглашение с Тверской областью станет серьёзным этапом развития промышленного туризма в регионах, а также одним из важных инструментов для обмена знаниями в данной сфере. В этом направлении у столицы есть релевантный опыт, которым мы готовы делиться», — подчеркнул Овчинский.

Ранее НСН со ссылкой на слова Владислава Овчинского сообщала, что в третьем сезоне проекта «Открой#Моспром», который проходил с 15 по 31 мая, приняли участие около 3200 человек.