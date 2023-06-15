Глава Ruptly Токтосунова заявила о планах использовать ИИ в работе видеоагентства
«Мы сейчас исследуем... как ИИ может помогать нам и нашим клиентам в ежедневной работе в ньюсрумах. Для нас самое важное — это скорость, верификация и качество, поэтому мы сразу разрабатываем комплекс инструментов, которые позволят быстро расшифровывать полученное видео, монтировать, убирая ненужные статичные кадры, переводить синхроны одновременно на несколько языков и автоматически пропускать это через инструмент верификации», — рассказала она.
По её словам, это освободит человеческие ресурсы под креатив.
Она отметила, что план на 2024 год — разработка и внедрение, далее обучение клиентов агентства.