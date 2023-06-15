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Глава Ruptly Токтосунова заявила о планах использовать ИИ в работе видеоагентства

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Руководитель Ruptly Динара Токтосунова в ходе сессии о медиабизнесе в России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила о планах использовать искусственный интеллект (ИИ) в работе видеоагентства.

«Мы сейчас исследуем... как ИИ может помогать нам и нашим клиентам в ежедневной работе в ньюсрумах. Для нас самое важное — это скорость, верификация и качество, поэтому мы сразу разрабатываем комплекс инструментов, которые позволят быстро расшифровывать полученное видео, монтировать, убирая ненужные статичные кадры, переводить синхроны одновременно на несколько языков и автоматически пропускать это через инструмент верификации», — рассказала она.

По её словам, это освободит человеческие ресурсы под креатив.

Она отметила, что план на 2024 год — разработка и внедрение, далее обучение клиентов агентства.

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