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Бросание букета невесты стало самой популярной свадебной традицией у россиян

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Аналитики платформы «Авито Услуги» провели исследование с целью выяснить, какие свадебные обряды пользуются популярностью у россиян, а какие уходят в прошлое.
Бросание букета невесты стало самой популярной свадебной традицией у россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Tatiana Suyarova

Об этом пишет Life.ru.

Один из самых популярных ритуалов — бросание букета невесты, его проводили 59% пар из числа респондентов, и столько же планируют сделать это в будущем.

В топ-5 популярных ритуалов также вошли классические конкурсы с тамадой (49%), откусывание каравая (46%) и выкуп невесты (44%).

Россияне также назвали традиции, которые нравятся им меньше всего: это разбивание бокалов (33%), зажжение семейного очага (25%) и выпускание голубей (20%).

Каждый пятый из тех, кто планирует свадьбу в ближайшее время, не собирается добавлять в программу какие-либо обряды.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН заявила, что после пандемии коронавируса концепция свадеб изменилась: пары приглашают меньше гостей, а сами торжества стали камерными.

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