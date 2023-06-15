Названы самые популярные заграничные направления для пляжного отдыха в июне
- РИА Новости
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Об этом пишет «Москва 24».
Среди российских туристов очень популярны курорты Абхазии. Недельный пакетный тур на двоих можно приобрести за цену от 29,9 тыс. рублей.
Что касается Турции, то неделя в Алании или Мармарисе неподалеку от пляжа обойдётся от 67 тыс. рублей на двоих. В эту сумму входит перелёт туда и обратно и проживание в трёхзвездочном отеле.
Цены на недельные туры в Болгарию начинаются от 172 тыс. рублей на двоих. За эти деньги турист получает перелёт туда и обратно и проживание в трёхзвездочном отеле.
Недельный тур в Тунисе обойдётся в 200 тыс. рублей на двоих и выше. В стоимость входит перелёт туда и обратно, проживание в четырёхзвездочном отеле и завтраки. Сервис «всё включено» обойдётся на несколько тыс. дороже.
Ранее вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.