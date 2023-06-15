Названы самые популярные заграничные направления для пляжного отдыха в июне

Самыми привлекательными в плане стоимости и комфорта для туристов в июне эксперты считают Абхазию, Турцию, Болгарию и Тунис.

Об этом пишет «Москва 24».

Среди российских туристов очень популярны курорты Абхазии. Недельный пакетный тур на двоих можно приобрести за цену от 29,9 тыс. рублей.

Что касается Турции, то неделя в Алании или Мармарисе неподалеку от пляжа обойдётся от 67 тыс. рублей на двоих. В эту сумму входит перелёт туда и обратно и проживание в трёхзвездочном отеле.

Цены на недельные туры в Болгарию начинаются от 172 тыс. рублей на двоих. За эти деньги турист получает перелёт туда и обратно и проживание в трёхзвездочном отеле.

Недельный тур в Тунисе обойдётся в 200 тыс. рублей на двоих и выше. В стоимость входит перелёт туда и обратно, проживание в четырёхзвездочном отеле и завтраки. Сервис «всё включено» обойдётся на несколько тыс. дороже.

Ранее вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.