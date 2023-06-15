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Названы самые популярные заграничные направления для пляжного отдыха в июне

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Самыми привлекательными в плане стоимости и комфорта для туристов в июне эксперты считают Абхазию, Турцию, Болгарию и Тунис.
Названы самые популярные заграничные направления для пляжного отдыха в июне
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Томас Тхайцук

Об этом пишет «Москва 24».

Среди российских туристов очень популярны курорты Абхазии. Недельный пакетный тур на двоих можно приобрести за цену от 29,9 тыс. рублей.

Что касается Турции, то неделя в Алании или Мармарисе неподалеку от пляжа обойдётся от 67 тыс. рублей на двоих. В эту сумму входит перелёт туда и обратно и проживание в трёхзвездочном отеле.

Цены на недельные туры в Болгарию начинаются от 172 тыс. рублей на двоих. За эти деньги турист получает перелёт туда и обратно и проживание в трёхзвездочном отеле.

Недельный тур в Тунисе обойдётся в 200 тыс. рублей на двоих и выше. В стоимость входит перелёт туда и обратно, проживание в четырёхзвездочном отеле и завтраки. Сервис «всё включено» обойдётся на несколько тыс. дороже.

Ранее вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.

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