RT и «Национальные приоритеты» запустят курс по научно-популярной журналистике

Школа RT запустит курс по научно-популярной журналистике в рамках Десятилетия науки и технологий.

Генеральный директор телеканала RT Алексей Николов и генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина заключили соглашение о сотрудничестве 15 июня на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Школа RT совместно с национальным проектом «Наука и университеты» и оператором Десятилетия науки и технологий АНО «Национальные приоритеты» создаст просветительский онлайн-курс для представителей студенческих СМИ, журналистов и людей, интересующихся наукой и технологиями.

«Через образовательные проекты RT уже прошли сотни молодых журналистов и студентов. Но проект, в который мы вступаем сегодня, лежит в совершенно новой для нас области. Этот проект не мог бы состояться, если бы в его разработке и реализации не приняла самое активное участие АНО «Национальные приоритеты», — отметил генеральный директор телеканала RT Алексей Николов.

Участники онлайн-курса смогут прослушать лекции по созданию текстов и видео, ведению социальных сетей, формированию личного бренда и популяризации науки и технологий от ведущих экспертов, в том числе известных телеведущих, журналистов, учёных.

«Надеемся, что наш совместный курс со Школой RT поможет его участникам научиться понятно объяснять сложные научные явления, интересно рассказывать о современных разработках и достижениях российских учёных, а также позволит им запустить собственные научно-популярные проекты», — сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Подробности о сроках проведения, содержании курса, лекторах и призах станут известны 22 июня на мастер-классе Школы RT в парке искусств «Музеон» в Москве.