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В МКНЦ им. Логинова открылся новый лечебно-диагностический комплекс

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Вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новый лечебно-диагностический комплекс в Московском клиническом научном центре им. А.С. Логинова.
В МКНЦ им. Логинова открылся новый лечебно-диагностический комплекс

Об этом сообщает kp.ru.

«Открытие нового онкоцентра — часть объявленной президентом России программы по нацпроекту «Здравоохранение». Мы возлагаем на него большие надежды, потому что модернизация онкологической службы в Москве уже даёт хорошие результаты. В России за последние 4 года отмечено снижение смертности от новообразований на 4,6%. В Москве — на 11,2%», — заявила Голикова.

В центре появились новые операционные, аппараты для обследования пациентов, оборудование с работой искусственного интеллекта и многое другое.

Ранее НСН сообщала, что в Москве запустили новый сервис ИИ, распознающий рассеянный склероз.

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