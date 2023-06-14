Гостей ПМЭФ встретили цифровые портреты, созданные нейросетью

В Петербурге представили цифровые портреты для встречи участников ПМЭФ-2023.

Об этом сообщили в neva.today.

Нейростенд «Газпром нефти» показывает цифровые образы учёных, программистов, современных первооткрывателей нефти, арктических моряков, волонтёров.

Они решают математические задачи, заправляют самолёт, управляют ледоколом. Виртуальные образы были созданы нейросетью на основе фотографий сотрудников «Газпром нефти».

«Мы сделали этот проект о людях и для людей и посвятили его энергии человека. В основе нашего проекта тысячи фотографий наших сотрудников, сложившихся в живой портрет «Газпром нефти». В итоге родился визуальный манифест, олицетворяющий наше видение — энергия в людях», — заявила руководитель проекта от компании «Газпром нефть» Екатерина Красавцева.

Как пишет kp.ru, на Петербургском международном экономическом форуме также представили проект реконструкции оранжерей Таврического сада. Планируется, что работы будут завершены в апреле 2025 года, а в июле они станут доступны для посетителей. Презентацию представили зрителям форума в день открытия — 14 июня 2023 года.