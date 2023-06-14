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На ПМЭФ-2023 представили стенд Нижегородской области

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Нижегородская область представила стенд с необычной деревянной баржей на ПМЭФ-2023.
На ПМЭФ-2023 представили стенд Нижегородской области
  • РИА Новости
  • © Фотохост-агентство

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Деревянная баржа стала символом сохранения исторического наследия, трудолюбия и предпринимательского духа, которые свойственны жителям города.

«Нижегородская область — регион, который ценит прошлое и создает будущее», — заявил губернатор Глеб Никитин.

Как пишет kp.ru, на Петербургском международном экономическом форуме также представили проект реконструкции оранжерей Таврического сада. Планируется, что работы будут завершены в апреле 2025 года, а в июле они станут доступны для посетителей. Презентацию представили зрителям форума в день открытия — 14 июня 2023 года.

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