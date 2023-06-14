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Штрафовать за вождение в состоянии лекарственного опьянения предложили в Госдуме

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В Госдуме рассмотрят законопроект об административной ответственности для водителей, которые управляют автомобилем в состоянии лекарственного опьянения.
Штрафовать за вождение в состоянии лекарственного опьянения предложили в Госдуме
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

В проекте закона говорится, что административная ответственность наступает, если по результатам медицинского освидетельствования в организме водителя были обнаружены вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию человека, и «установлена совокупность клинических признаков опьянения».

Речь о веществах, которые не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам.

В перечень таких препаратов планируется включить анестетики, противоэпилептические и противопаркинсонические препараты, снотворные и седативные средства.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.

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