Штрафовать за вождение в состоянии лекарственного опьянения предложили в Госдуме

В Госдуме рассмотрят законопроект об административной ответственности для водителей, которые управляют автомобилем в состоянии лекарственного опьянения.

Об этом пишут «Известия».

В проекте закона говорится, что административная ответственность наступает, если по результатам медицинского освидетельствования в организме водителя были обнаружены вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию человека, и «установлена совокупность клинических признаков опьянения».

Речь о веществах, которые не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам.

В перечень таких препаратов планируется включить анестетики, противоэпилептические и противопаркинсонические препараты, снотворные и седативные средства.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.