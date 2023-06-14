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В Центре разработки национальной алкополитики заявили о необходимости лицензировать «разливайки»

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Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил о необходимости лицензировать «разливайки». Об этом сообщает «Говорит Москва».
В Центре разработки национальной алкополитики заявили о необходимости лицензировать «разливайки»
  • Gettyimages.ru
  • © andresr

По словам Шапкина, эта мера позволит ужесточить лицензионный контроль.

«Если будет лицензия — лишили лицензии, незаконное предпринимательство, ст. 171 УК России. Не имеешь бумажки, права на торговлю — не имеешь права торговать. Если появляются лицензионные требования, там можно прописать что угодно» — уточняет эксперт.

Ранее в Министерстве здравоохранения Ульяновской области сообщили, что количество пострадавших в результате отравления суррогатным сидром выросло до 67.

Газета «Известия» сообщила, что несовершеннолетняя девушка скончалась в Курганской области из-за употребления контрафактного сидра.

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