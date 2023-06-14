В Центре разработки национальной алкополитики заявили о необходимости лицензировать «разливайки»
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По словам Шапкина, эта мера позволит ужесточить лицензионный контроль.
«Если будет лицензия — лишили лицензии, незаконное предпринимательство, ст. 171 УК России. Не имеешь бумажки, права на торговлю — не имеешь права торговать. Если появляются лицензионные требования, там можно прописать что угодно» — уточняет эксперт.
Ранее в Министерстве здравоохранения Ульяновской области сообщили, что количество пострадавших в результате отравления суррогатным сидром выросло до 67.
Газета «Известия» сообщила, что несовершеннолетняя девушка скончалась в Курганской области из-за употребления контрафактного сидра.