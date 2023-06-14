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Видеоагентство Ruptly проведёт на ПМЭФ сессию о развитии медиабизнеса в России

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Входящее в телесеть RT международное агентство видеоновостей Ruptly проведёт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сессию о медиабизнесе в России. В 2023 году Ruptly, удостоенное многих престижных международных премий, отмечает десять лет с момента своего создания.
Видеоагентство Ruptly проведёт на ПМЭФ сессию о развитии медиабизнеса в России
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«В этом году мы отмечаем десятилетний юбилей. История Ruptly — это история успешного преобразования стартапа в профессиональное мировое медиаагентство, без которого сейчас невозможно представить полную информационную картину в России и за рубежом», — сказала руководитель Ruptly Динара Токтосунова.

По её словам, это стало возможным благодаря не только оперативному освещению ключевых событий и историй, оказавшихся вне поля зрения зарубежных СМИ, но и за счёт собственной разработки инновационных технологий в области верификации и доставки контента, а также видеостриминга.

Сессия Ruptly «Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий» пройдёт 15 июня в рамках ПМЭФ.

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