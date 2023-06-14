ОАЭ обсудят расширение торгового партнёрства с Россией в рамках ПМЭФ-2023
- РИА Новости
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«Эмираты — один из крупнейших торговых партнёров России на Ближнем Востоке. Известно уже, что сюда (на форум. — RT) приедут шейхи и будут обсуждать сделки и торговлю с ЕАЭС, чтобы именно ОАЭ стало хабом для российского бизнеса, через который мы сможем выходить на рынок всего Ближнего Востока», — передал с места событий корреспондент телеканала «Звезда».
Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.