ОАЭ обсудят расширение торгового партнёрства с Россией в рамках ПМЭФ-2023

Представители Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) прибудут на Петербургский экономический форум, чтобы обсудить возможности расширения партнёрских отношений с Россией. Девиз, выбранный зарубежными партнёрами в этом году, — «Невозможное возможно».

«Эмираты — один из крупнейших торговых партнёров России на Ближнем Востоке. Известно уже, что сюда (на форум. — RT) приедут шейхи и будут обсуждать сделки и торговлю с ЕАЭС, чтобы именно ОАЭ стало хабом для российского бизнеса, через который мы сможем выходить на рынок всего Ближнего Востока», — передал с места событий корреспондент телеканала «Звезда».

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.