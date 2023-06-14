ФГУП «НАМИ» приобретает самарский завод Bosch по выпуску систем ABS и ESP
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Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФГУП «НАМИ».
13 июня институт заключил сделку по приобретению 100% долей ООО «Роберт Бош Самара».
Таким образом, самарское производство Bosch переходит в российскую государственную собственность.
Отмечается, что с целью перезапуска производства институт совместно с Минпромторгом России окажет самарскому предприятию максимальную поддержку.
Как ожидается, производство систем ABS и ESP наладят с 2024 года. При этом планируется, что с 2025 года производство выйдет на проектные мощности.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в России наблюдается нехватка запчастей для ремонта бытовой техники Bosch.