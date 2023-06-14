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Балицкий сообщил, что в данный момент Запорожская АЭС работает в полуштатном режиме

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в данный момент Запорожская АЭС работает в полуштатном режиме, она не выдаёт электричество на рабочие объекты станции.
Балицкий сообщил, что в данный момент Запорожская АЭС работает в полуштатном режиме
  • globallookpress.com
  • © Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency

По его словам, на станции сейчас работают два блока сами на себя.

«Запорожская АЭС в настоящий момент работает в полуштатном режиме, она не выдаёт электричество на рабочие объекты, подстанции, к сожалению», — цитирует Балицкого ТАСС.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция всё ещё может продолжать забор воды из Каховского водохранилища.

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