Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в данный момент Запорожская АЭС работает в полуштатном режиме, она не выдаёт электричество на рабочие объекты станции.

По его словам, на станции сейчас работают два блока сами на себя.

«Запорожская АЭС в настоящий момент работает в полуштатном режиме, она не выдаёт электричество на рабочие объекты, подстанции, к сожалению», — цитирует Балицкого ТАСС.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция всё ещё может продолжать забор воды из Каховского водохранилища.