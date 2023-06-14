Юрист Славнов: для мотоциклистов предусмотрена ответственность за поломку зеркал автомобиля
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В этом случае необходимо остановиться, собрать телефоны свидетелей, если нет видеорегистратора, и вызвать полицию, посоветовал эксперт в разговоре с URA.RU.
Инспектор оформит происшествие как ДТП с одной машиной, а номера мотоциклиста подадут в розыск, уточнил Славнов.
«После чего ему установят скрытие с места ДТП. Это лишение прав от года до полутора лет. Он также будет должен возместить причинённый вред», — заключил юрист.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor сравнил безопасность вождения мотоциклистов и автомобилистов.