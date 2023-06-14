Центр «Моспром» провёл обучающий цифровой марафон

Центр «Моспром» провёл обучающий марафон по цифровому маркетингу и SEO-продвижению для промышленных компаний столицы, сообщает НСН.

В мероприятии приняли участие 16 экспортно ориентированных компаний промышленного и агропромышленного секторов.

«Главная цель марафона состоит в том, чтобы помочь московским промышленным компаниям усилить позиционирование их продукции на внешних рынках», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», Овчинский заявил, что проект «Открой#Моспром» удостоился награды в категории «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России».