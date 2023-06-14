Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после пожара на рынке «Садовод» в Москве.

«На территории крупнейшего рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы произошло возгорание. В настоящее время пожар ликвидирован, имеются сведения об одном пострадавшем в результате происшествия», — напомнил Следственный комитет.

Учитывая, что рынок на массовое посещение граждан, Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве «организовать проверку по данному факту и установить обстоятельства произошедшего».

Днём 13 июня на рынке «Садовод» в Москве произошёл пожар, загорелись три торговых павильона.

Пожар был полностью потушен в 12:18 мск. В районе возгорания произошло плотное задымление.