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Бастрыкин поручил провести проверку после пожара на рынке «Садовод» в Москве

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после пожара на рынке «Садовод» в Москве.
Бастрыкин поручил провести проверку после пожара на рынке «Садовод» в Москве
  • АГН «Москва»

«На территории крупнейшего рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы произошло возгорание. В настоящее время пожар ликвидирован, имеются сведения об одном пострадавшем в результате происшествия», — напомнил Следственный комитет.

Учитывая, что рынок на массовое посещение граждан, Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве «организовать проверку по данному факту и установить обстоятельства произошедшего».

Днём 13 июня на рынке «Садовод» в Москве произошёл пожар, загорелись три торговых павильона.

Пожар был полностью потушен в 12:18 мск. В районе возгорания произошло плотное задымление.

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