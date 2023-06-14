Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ребёнок погиб при пожаре на даче в Новосибирске

Короткая ссылка
В дачном доме в Новосибирске при пожаре погиб 11-летний ребёнок, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В 07:52 на номер 101 поступило сообщение о возгорании в дачном доме садового общества Конструктор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к прибытию пожарных строение и баня были полностью в огне.

Из здания был эвакуирован 4-летний ребёнок, он госпитализирован.

«В огне погиб 11-летний мальчик», — сообщает ведомство.

Ранее стало известно, что в офисном здании на территории бывшего завода «Кварц» в Калининграде произошёл пожар на площади 1,3 тыс. кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить