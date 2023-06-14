Ребёнок погиб при пожаре на даче в Новосибирске

В дачном доме в Новосибирске при пожаре погиб 11-летний ребёнок, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В 07:52 на номер 101 поступило сообщение о возгорании в дачном доме садового общества Конструктор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к прибытию пожарных строение и баня были полностью в огне.

Из здания был эвакуирован 4-летний ребёнок, он госпитализирован.

«В огне погиб 11-летний мальчик», — сообщает ведомство.

Ранее стало известно, что в офисном здании на территории бывшего завода «Кварц» в Калининграде произошёл пожар на площади 1,3 тыс. кв. м.