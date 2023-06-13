В Новороссийске 27 тысяч человек остались без воды из-за аварии на водоводе

В Новороссийске 27 тыс. человек остались без воды из-за повреждения на магистральном водоводе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Обнаружено повреждение на магистральном водоводе первой очереди по улицам Сакко и Ванцетти, 7... Численность населения: 27 тыс. человек», — сказано в заявлении.

Уточняется, что к домам организован подвоз питьевой воды.

По словам заместителя главы Новороссийска Павла Сычёва, специалисты планируют завершить восстановительные работы 14 июня утром.

В мае мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что жители трёх районов города остались без водоснабжения по причине аварии на водоводе.