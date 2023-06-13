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Путин: победителей в случае третьей мировой войны не будет

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Российский президент Владимир Путин заявил, что победителей в случае третьей мировой войны не будет. Об этом он сказал на встрече с военкорами, отвечая на вопрос корреспондента RT Мурада Газдиева.
Путин: победителей в случае третьей мировой войны не будет
  • AP

По словам Путина, американские власти делают вид, что не боятся эскалации конфликта.

При этом российский президент подчеркнул, что на самом деле в Америке очень много людей со здоровой головой, которые явно не хотят вести дело к третьей мировой войне.

Путин добавил, что в подобном конфликте не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде США.

Также Путин назвал специальную военную операцию ответом России на пересечение красных линий Западом.

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