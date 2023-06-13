Путин: победителей в случае третьей мировой войны не будет
- AP
По словам Путина, американские власти делают вид, что не боятся эскалации конфликта.
При этом российский президент подчеркнул, что на самом деле в Америке очень много людей со здоровой головой, которые явно не хотят вести дело к третьей мировой войне.
Путин добавил, что в подобном конфликте не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде США.
Также Путин назвал специальную военную операцию ответом России на пересечение красных линий Западом.