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Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире

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Президент России Владимир Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире.
Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире
  • РИА Новости

По его словам, как только этот танк выходит на позицию, некому и нечего делать.

Об этом он заявил во время встречи с военкорами.

RT ведёт трансляцию.

В марте Министерство обороны России показало кадры боевой работы танков Т-90М «Прорыв» в зоне специальной военной операции. Как отметили в ведомстве, танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая их продвижение. Т-90М поступает в войска с 2020 года, и, по словам аналитиков, «Прорыв» успел зарекомендовать себя как лучший танк СВО.

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