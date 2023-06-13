Президент России Владимир Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире.

По его словам, как только этот танк выходит на позицию, некому и нечего делать.

Об этом он заявил во время встречи с военкорами.

RT ведёт трансляцию.

В марте Министерство обороны России показало кадры боевой работы танков Т-90М «Прорыв» в зоне специальной военной операции. Как отметили в ведомстве, танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая их продвижение. Т-90М поступает в войска с 2020 года, и, по словам аналитиков, «Прорыв» успел зарекомендовать себя как лучший танк СВО.