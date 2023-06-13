Путин заявил, что Россия не имела отношения к событиям 2014 года в Донбассе

Россия не имела никакого отношения к событиям в Донбассе в 2014 году, но Москва была вынуждена встать на защиту живущих там людей, заявил российский президент Владимир Путин.

«После госпереворота (на Украине. — RT)... начались события на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши, но государство российское не имело к этому отношения никакого вообще», — сказал он в ходе встречи с военными корреспондентами.

Путин подчеркнул, что Россию вынудили встать на защиту людей в Донбассе.

Ранее президент заявил, что Вооружённые силы Украины не достигли поставленных целей ни на одном из участков боевых действий.

По словам Путина, цели России в ходе СВО носят фундаментальный характер.