Путин заявил, что Россия не имела отношения к событиям 2014 года в Донбассе
- РИА Новости
«После госпереворота (на Украине. — RT)... начались события на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши, но государство российское не имело к этому отношения никакого вообще», — сказал он в ходе встречи с военными корреспондентами.
Путин подчеркнул, что Россию вынудили встать на защиту людей в Донбассе.
Ранее президент заявил, что Вооружённые силы Украины не достигли поставленных целей ни на одном из участков боевых действий.
По словам Путина, цели России в ходе СВО носят фундаментальный характер.