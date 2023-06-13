Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Воробьёв рассказал жителям Одинцовского округа о строительстве спортивных объектов

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом Одинцовский округ.
Воробьёв рассказал жителям Одинцовского округа о строительстве спортивных объектов
  • РИА Новости

Он пообщался с местными жителями, которые сообщили ему, что стадион, возведённый рядом с пристройкой к гимназии №14, до сих пор закрыт для посещения, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов доложил губернатору, что спортивный блок будет открыт в середине июня. Он включает в себя стадион, многофункциональные площадки, беговые дорожки.

Воробьёв отметил востребованность спортивной инфраструктуры, как среди молодого и активного населения региона, так и среди более возрастной категории, и подчеркнул, что спортивные объекты оснащаются современным оборудованием.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крекшино».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить