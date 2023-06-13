Воробьёв рассказал жителям Одинцовского округа о строительстве спортивных объектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом Одинцовский округ.

Он пообщался с местными жителями, которые сообщили ему, что стадион, возведённый рядом с пристройкой к гимназии №14, до сих пор закрыт для посещения, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов доложил губернатору, что спортивный блок будет открыт в середине июня. Он включает в себя стадион, многофункциональные площадки, беговые дорожки.

Воробьёв отметил востребованность спортивной инфраструктуры, как среди молодого и активного населения региона, так и среди более возрастной категории, и подчеркнул, что спортивные объекты оснащаются современным оборудованием.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крекшино».