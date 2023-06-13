Мантуров пообещал рассмотреть переход названий моделей АвтоВАЗа на кириллицу

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможность перехода названий моделей АвтоВАЗа на кириллицу.

«Вы знаете, я коллегам передам ваш посыл. Это абсолютно справедливо с точки зрения восприятия, и, думаю, АвтоВАЗу нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном переходе бренда Lada на кириллицу. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, что касается именно кириллицы, то остаётся фактор экспортных поставок, где латиница всё равно будет актуальна.