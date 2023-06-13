Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Известия»: бизнесмен из Рязани скончался после прыжка с парашютом в Коломне

Короткая ссылка
В Коломне в Московской области после неудачного прыжка с парашютом скончался рязанский предприниматель Сергей Цыганов.
«Известия»: бизнесмен из Рязани скончался после прыжка с парашютом в Коломне
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

По его данным, 51-летний мужчина совершил прыжок с вертолёта Ми-8. На высоте около 60 м он выполнил низкий манёвр, после чего парашют резко потянуло вниз.

На место были вызваны медики, они диагностировали у предпринимателя тяжёлую травму. Он скончался в больнице.

В мае сообщалось, что один человек пострадал в результате падения легкомоторного самолёта в Коми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить