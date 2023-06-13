«Известия»: бизнесмен из Рязани скончался после прыжка с парашютом в Коломне

В Коломне в Московской области после неудачного прыжка с парашютом скончался рязанский предприниматель Сергей Цыганов.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

По его данным, 51-летний мужчина совершил прыжок с вертолёта Ми-8. На высоте около 60 м он выполнил низкий манёвр, после чего парашют резко потянуло вниз.

На место были вызваны медики, они диагностировали у предпринимателя тяжёлую травму. Он скончался в больнице.

В мае сообщалось, что один человек пострадал в результате падения легкомоторного самолёта в Коми.