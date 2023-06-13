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Депутат Белик назвал закономерным решением денонсацию договора с Украиной об Азовском море

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал утверждение президентом России Владимиром Путиным денонсации межгосударственного договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Депутат Белик назвал закономерным решением денонсацию договора с Украиной об Азовском море
  • РИА Новости

«Денонсация договора по Азовскому морю и Керченскому проливу — это абсолютно закономерное решение в изменившихся реалиях», — подчеркнул Белик.

По его словам, воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и принятие в состав новых регионов в 2022 году «ставят точку» на актуальности данного договора, так как указанные в этом документе водные пути отныне контролирует Россия.

«Денонсация устаревшего договора — это шаг, соответствующий ситуации. Этот договор закреплял особенности в другой геополитической ситуации, с учётом нынешних изменений он просто не нужен», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин утвердил денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе.

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