Депутат Белик назвал закономерным решением денонсацию договора с Украиной об Азовском море

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал утверждение президентом России Владимиром Путиным денонсации межгосударственного договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

«Денонсация договора по Азовскому морю и Керченскому проливу — это абсолютно закономерное решение в изменившихся реалиях», — подчеркнул Белик.

По его словам, воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и принятие в состав новых регионов в 2022 году «ставят точку» на актуальности данного договора, так как указанные в этом документе водные пути отныне контролирует Россия.

«Денонсация устаревшего договора — это шаг, соответствующий ситуации. Этот договор закреплял особенности в другой геополитической ситуации, с учётом нынешних изменений он просто не нужен», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин утвердил денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе.