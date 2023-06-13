В Подмосковье водителям автотранспорта напомнят о важности соблюдения скоростного режима

В Московской области стартовала акция по безопасности дорожного движения «Некуда спешить».

Запланирована масштабная информационная кампания по соблюдению скоростного режима, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс и на областную ГАИ.

Водителям напоминают, что нарушение установленного скоростного режима повышает риск возникновения ДТП и что во время движения важно соблюдать безопасную дистанцию между другими транспортными средствами.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor сравнил безопасность вождения мотоциклистов и автомобилистов.