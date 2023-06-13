Более 60 тысяч пар поженились в столичных МФЦ за два года

В столичных офисах «Мои Документы» за два года зарегистрировали брак более 60 тыс. пар.

Новые услуги органов ЗАГС стали доступны в столичных центрах Госуслуг два года назад. За это время заявители воспользовались ими около 800 тыс. раз, передаёт НСН.

Самыми популярными услугами стали выдача повторных свидетельств и справок и регистрация брака в неторжественной обстановке, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также отметила, что для посетителей стала доступна новая услуга — в МФЦ они могут получить справку об отсутствии факта заключения брака, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в московском Шипиловском Дворце бракосочетания, который открылся после ремонта в июне, зарегистрировали уже более 100 браков.