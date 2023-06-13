Отделение фонда «Защитники Отечества» в Самаре помогло 150 участникам СВО и членам их семей
- РИА Новости
В самарском отделении госфонда работают 30 социальных координаторов, сотрудники областного комиссариата и Социального фонда России, организована служба занятости, медицинская и юридическая помощь, сообщает sovainfo.ru.
В регионе для участников СВО и их родственников установлено более 20 региональных мер поддержки.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье откроют филиал фонда «Защитники Отечества» в июне.