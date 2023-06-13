Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Отделение фонда «Защитники Отечества» в Самаре помогло 150 участникам СВО и членам их семей

Короткая ссылка
Специалисты филиала государственного фонда «Защитники Отечества», который открылся 1 июня в Самаре, за первую неделю работы оказали помощь 150 военнослужащим и их семьям.
Отделение фонда «Защитники Отечества» в Самаре помогло 150 участникам СВО и членам их семей
  • РИА Новости

В самарском отделении госфонда работают 30 социальных координаторов, сотрудники областного комиссариата и Социального фонда России, организована служба занятости, медицинская и юридическая помощь, сообщает sovainfo.ru.

В регионе для участников СВО и их родственников установлено более 20 региональных мер поддержки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье откроют филиал фонда «Защитники Отечества» в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить