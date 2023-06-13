Отделение фонда «Защитники Отечества» в Самаре помогло 150 участникам СВО и членам их семей

Специалисты филиала государственного фонда «Защитники Отечества», который открылся 1 июня в Самаре, за первую неделю работы оказали помощь 150 военнослужащим и их семьям.

В самарском отделении госфонда работают 30 социальных координаторов, сотрудники областного комиссариата и Социального фонда России, организована служба занятости, медицинская и юридическая помощь, сообщает sovainfo.ru.

В регионе для участников СВО и их родственников установлено более 20 региональных мер поддержки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье откроют филиал фонда «Защитники Отечества» в июне.