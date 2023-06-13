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Собянин: объём производства одежды в Москве вырос почти на 95% в I квартале 2023 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первые три месяца текущего года производство одежды в столице выросло на 94,6%, производство обуви — на 58%.
Собянин: объём производства одежды в Москве вырос почти на 95% в I квартале 2023 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

«Московские предприятия выпустили 2,5 млн трикотажных и вязаных изделий для взрослых и детей, 435 тыс. пар обуви и 381 тыс. единиц спецодежды для сотрудников сферы услуг, предприятий и медицинских учреждений», — уточнил Собянин.

Такие высокие показатели можно объяснить тем, что столичные компании начали активно осваивать освободившиеся ниши после ухода иностранных брендов с российского рынка, отметил мэр.

В настоящее время в Москве функционирует 250 больших, средних и малых предприятий лёгкой промышленности, на которых трудятся около 10 тыс. специалистов.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Дальневосточном федеральном округе завершился форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток».

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