Причиной пожара на Краснодарском НПЗ стал сбой на факельном стояке
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
«Причина пожара — произошёл технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов», — сказано в заявлении.
Как стало известно ранее, пожар на НПЗ потушен.
Завод продолжил выпускать продукцию по плану.
Ранее «Янтарный край» сообщил, что в Калининграде 12 июня около 19 часов произошёл серьёзный пожар на территории завода «Кварц». На место выехали более 30 человек и 11 единиц техники.