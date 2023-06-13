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Причиной пожара на Краснодарском НПЗ стал сбой на факельном стояке

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Причиной пожара на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), где горела установка по сжиганию избыточного газа, стал технологический сбой на факельном стояке.
Причиной пожара на Краснодарском НПЗ стал сбой на факельном стояке
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

«Причина пожара — произошёл технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов», — сказано в заявлении.

Как стало известно ранее, пожар на НПЗ потушен.

Завод продолжил выпускать продукцию по плану.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что в Калининграде 12 июня около 19 часов произошёл серьёзный пожар на территории завода «Кварц». На место выехали более 30 человек и 11 единиц техники.

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