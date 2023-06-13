Причиной пожара на Краснодарском НПЗ стал сбой на факельном стояке

Причиной пожара на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), где горела установка по сжиганию избыточного газа, стал технологический сбой на факельном стояке.

Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

«Причина пожара — произошёл технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, который образуется в процессе переработки нефтепродуктов», — сказано в заявлении.

Как стало известно ранее, пожар на НПЗ потушен.

Завод продолжил выпускать продукцию по плану.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что в Калининграде 12 июня около 19 часов произошёл серьёзный пожар на территории завода «Кварц». На место выехали более 30 человек и 11 единиц техники.