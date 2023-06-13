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Специалист Смирнов выразил мнение, что ИИ заменит водителя в такси в будущем

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Директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексей Смирнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о том, что «Яндекс» в тестовом режиме запустил беспилотное такси в районе Ясенево в Москве.
Специалист Смирнов выразил мнение, что ИИ заменит водителя в такси в будущем
  • РИА Новости

Беспилотные автомобили постепенно внедряются в нашу жизнь, констатировал эксперт.

«Да, это может стать большой угрозой для таксистов, которые сейчас работают на сервис, потому что рано или поздно их можно заменить искусственным интеллектом, и, насколько мы видим сейчас, на испытаниях иногда он ведёт автомобиль гораздо безопаснее и аккуратнее, чем живой человек», — отметил Смирнов.

Однако, по его словам, этот процесс не будет быстрым, поскольку самим пассажирам надо преодолеть психологический барьер, садясь в машину без водителя.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз с помощью магнитно-резонансной томографии. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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