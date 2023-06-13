Мантуров: Россия использует собственные микросхемы для оружия и военной техники

Россия использует собственные технологии для снабжения оружия и военной техники микросхемами, поэтому заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что россияне якобы вынимают чипы из зарубежной бытовой техники, звучат странно. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

РИА Новости напоминает, что осенью 2022 года фон дер Ляйен утверждала, что российские военные якобы вытаскивают чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить военную технику.

«Звучало это несколько странно, как минимум, потому что второй раз использовать чип, если говорить технологическим языком, в большинстве случаев просто невозможно. Зачастую, под аппаратуру проектируются отдельные микроэлектронные чипы, которые производятся непосредственно под заказчика», — сказал агентству Мантуров.

В бытовой электронике и технике используются общедоступные чипы, которые производятся многими странами, в первую очередь дружественными, напомнил он.

«Если речь идёт о вооружении и военной технике, то тут требования к микросхемам другие, они на порядки выше, чем для гражданской продукции, и такие технологии у нас — свои собственные», — сказал вице-премьер.

В январе правительство продлило упрощённый порядок ввоза в Россию электронного оборудования.