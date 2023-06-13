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Капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был пьян

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Капитан танкера, который столкнулся с другим танкером на реке Лене в Иркутской области, был пьян, судном управлял его помощник.
Капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был пьян
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

По его словам, об этом доложил восточно-сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев.

«Судном «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана. Как показало медицинское освидетельствование, капитан, в свою очередь, был нетрезв», — сказал глава области.

Этому факту необходима юридическая оценка, возбуждено уголовное дело, добавил Кобзев.

Ранее стало известно, что два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, из-за чего была повреждена ёмкость почти с 140 т бензина на одном из судов.

После этого в Киренском районе области был введён режим чрезвычайной ситуации.

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