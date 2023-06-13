Беспилотные грузовики запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня

Беспилотные грузовики КамАЗ запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня, сообщает Минтранс России.

«В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» 14 июня беспилотные грузовики КамАЗ повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в проекте принимают участие перевозчики ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-Снабжение».

Уточняется, что отработка беспилотной доставки грузов осуществляется в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР).

В марте сообщалось, что транспортный беспилотник ТрАМП находится в стадии завершающего этапа наземных испытаний.