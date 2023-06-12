RT запустил совместный с Росмолодёжью проект «Твой герой».

В рамках проекта добровольцы, медработники, военкоры и предприниматели из разных регионов России делятся воспоминаниями о службе на передовой, об адаптации после возвращения с фронта и историями из жизни.

Первыми участниками спецпроекта стали медик Иван Мартынов и морпех Антон Филимонов с позывным Рокот. Всего будет показано десять интервью.

12 июня российский лидер Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского и вручил награды участникам спецоперации.