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RT запустил совместный с Росмолодёжью проект «Твой герой»

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RT запустил совместный с Росмолодёжью проект «Твой герой».
RT запустил совместный с Росмолодёжью проект «Твой герой»
  • РИА Новости

В рамках проекта добровольцы, медработники, военкоры и предприниматели из разных регионов России делятся воспоминаниями о службе на передовой, об адаптации после возвращения с фронта и историями из жизни. 

Первыми участниками спецпроекта стали медик Иван Мартынов и морпех Антон Филимонов с позывным Рокот. Всего будет показано десять интервью.

12 июня российский лидер Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского и вручил награды участникам спецоперации.

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