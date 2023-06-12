Леонтьев: более 700 домов пострадало в Новокаховском округе в результате разрушения дамбы
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«В Новокаховском округе только жилых домов более 700 было затоплено, не считая дачных домов», — приводит ТАСС его слова в эфире РБК.
Леонтьев отметил, что был нанесён колоссальный ущерб.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали из населённых пунктов Херсонской области, оказавшихся в зоне подтопления после ЧП на Каховской ГЭС, 7,2 тыс. человек.