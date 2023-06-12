Леонтьев: более 700 домов пострадало в Новокаховском округе в результате разрушения дамбы

Более 700 жилых домов в Новокаховском городском округе было затоплено в результате разрушения дамбы на Каховской ГЭС.

Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«В Новокаховском округе только жилых домов более 700 было затоплено, не считая дачных домов», — приводит ТАСС его слова в эфире РБК.

Леонтьев отметил, что был нанесён колоссальный ущерб.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали из населённых пунктов Херсонской области, оказавшихся в зоне подтопления после ЧП на Каховской ГЭС, 7,2 тыс. человек.