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Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Челябинской области

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В Челябинской области произошла авария с участием двух автомобилей, погибли шесть человек, сообщило МВД.
Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Челябинской области
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в полдень на территории Нагайбакского района — на 123-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск.

«По предварительным данным, в результате автоаварии оба водителя и четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении министерства.

Сейчас выясняются обстоятельства аварии, на место происшествия выехал начальник областной Госавтоинспекции полковник полиции Иван Путков.

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