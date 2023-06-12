Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Челябинской области
- РИА Новости
Инцидент произошёл в полдень на территории Нагайбакского района — на 123-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск.
«По предварительным данным, в результате автоаварии оба водителя и четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении министерства.
Сейчас выясняются обстоятельства аварии, на место происшествия выехал начальник областной Госавтоинспекции полковник полиции Иван Путков.